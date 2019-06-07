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07 июня 2019, пятница, 12:00 69
Политика 2019-06-07T12:00:12+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" перенесла съезд в ботсаду в Киеве на 9 июня

"Слуга народа" перенесла съезд в ботсаду в Киеве на 9 июня

Партия "Слуга народа" перенесла съезд в Национальном ботаническом саду имени Н.Н.Гришко в Киеве на 9 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

"Съезд партии "Слуга народа", запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня. Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - сказано в нем.

При этом место проведения съезда остается прежним - ботанический сад им. Гришко.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" проведет съезд в киевском ботсаду.

Также партия "Слуга народа" народа набирает 48,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,9% и "Голос" - 5,6% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".

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