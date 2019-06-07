Підозрюваний у вбивстві дитини поліцейський тричі переховувався від ротації на схід, - Князєв

Один зі співробітників поліції, якого підозрюють у вбивстві п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, тричі уникнув ротації на схід України. Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв, передає "Радіо Свобода".

За його словами, поліцейські, які не пройшли переатестацію, але змогли відновитися на роботі через суд, повинні були пройти ротацію в Донецькій чи Луганській області, частини яких зараз окуповані незаконними збройними формуваннями.

"Один з цих негідників поновлено на службі в 2018 році... Всі поліцейські, які поновилися на службі, повинні пройти підвищення кваліфікації та в ротаційному порядку прямують на схід нашої держави, в Донецьку та Луганську область", - зазначив глава Нацполиции.

Князєв підкреслив, що один і підозрюваних так і не пройшов ротацію, хоча тричі отримував пропозицію.

"Один з цих негідників чомусь уникнув тричі ротаційного напрямок на схід. І саме в травні поточного року був останній раз, коли йому в черговий раз запропонували їхати. Він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, він був виданий в тій же районній лікарні, де померла дитина", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися проходити тести на алкоголь.

Тим часом, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.

Також підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали свідчень.