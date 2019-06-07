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07 червня 2019, пʼятниця, 11:55 23
Силові структури 2019-06-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
У бліндаж потрапила міна: на Донбасі під час нічного обстрілу загинули бійці Нацгвардії

У бліндаж потрапила міна: на Донбасі під час нічного обстрілу загинули бійці Нацгвардії

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Сьогодні вночі, 7 червня, під час обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули і постраждали бійці Нацгвардії. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Так, повідомляється, що причиною події стала міна, яка потрапила в бліндаж.

"На околиці селища Новолуганськее Бахмутського району вночі 7 червня ворожа міна калібру 120 мм потрапила в бліндаж. Під час обстрілу загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії "Азов" (в/ч 3057), ще вісім бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на пропозиції Кучми Зеленський пообіцяв потужні "відповіді" бойовикам.

Тим часом, заява Кучми "не відкривати вогонь у відповідь" про перемир'я викликала шквал критики.

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