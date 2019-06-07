Перед вихідними долар знову впав на 14 копійок

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 червня на 14,04 коп. до 26,8561 UAH/USD, курс купівлі - на 13,99% до 26,5012 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 12,65 коп. до 29,7139 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,93% до 30,2655 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5012 26,8561 29,7139 30,2655 3,64 4,23 Максимальний 26,7000 27,1500 29,9300 30,5000 4,05 5,00 Мінімальний 26,3500 26,6900 29,4500 30,0500 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, гривня подорожчала на міжбанку на 20 копійок.

Раніше Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося.