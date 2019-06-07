Перед вихідними долар знову впав на 14 копійок

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 червня на 14,04 коп. до 26,8561 UAH\/USD, курс купівлі - на 13,99% до 26,5012 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 12,65 коп. до 29,7139 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 17,93% до 30,2655 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,5012\r\n26,8561\r\n29,7139\r\n30,2655\r\n3,64\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,7000\r\n27,1500\r\n29,9300\r\n30,5000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,3500\r\n26,6900\r\n29,4500\r\n30,0500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня подорожчала на міжбанку на 20 копійок.\r\nРаніше Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося.