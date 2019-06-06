После стремительного подорожания доллар рухнул сразу на 17 копеек

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июня на 17,55 коп. до 26,9972 UAH\/USD, курс покупки - на 15,4 коп. до 26,6416 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 9,44 коп. до 29,8766 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 17,2 коп. до 30,4438 UAH\/EUR.Курсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,6416\r\n26,9972\r\n29,8766\r\n30,4438\r\n3,68\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,8500\r\n27,3000\r\n30,2000\r\n30,8000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,1000\r\n26,8500\r\n29,0000\r\n30,1500\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился.\r\nТем временем, официальный курс гривны снова подскочил на 27 копеек.