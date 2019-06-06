После стремительного подорожания доллар рухнул сразу на 17 копеек

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июня на 17,55 коп. до 26,9972 UAH/USD, курс покупки - на 15,4 коп. до 26,6416 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 9,44 коп. до 29,8766 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,2 коп. до 30,4438 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6416 26,9972 29,8766 30,4438 3,68 4,24 Максимальный 26,8500 27,3000 30,2000 30,8000 4,05 5,00 Минимальный 26,1000 26,8500 29,0000 30,1500 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк сообщил, что рост экономики в Украине замедлился.

Тем временем, официальный курс гривны снова подскочил на 27 копеек.