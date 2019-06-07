ГПУ не буде звертатися в суд для обрання Ющенка запобіжного заходу

Генеральна прокуратура не має наміру звертатися до суду з клопотанням про обрання колишньому Президенту Віктору Ющенку запобіжного заходу.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.\r\n"Не бачимо підстав. Ющенко обіцяв виконувати процесуальні обов'язки", - повідомив він.\r\nЗа його словами, слідство сподівається, що Ющенко не буде ухилятися від розслідування.\r\nПри цьому співрозмовник повідомив, що на етапі вручення Ющенку підозри, були певні перешкоди.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".\r\nГПУ вручила Ющенку підозру у пособництві Януковичу у заволодінні "Межигір'ям".\r\nЮщенко відмовився давати показання ГПУ по справі "Межигір'я".