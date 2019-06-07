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07 червня 2019, пʼятниця, 09:49 9
Силові структури 2019-06-07T09:54:32+03:00
Українські Новини
ГПУ не буде звертатися в суд для обрання Ющенка запобіжного заходу

ГПУ не буде звертатися в суд для обрання Ющенка запобіжного заходу

Віктор Ющенко
Віктор Ющенко

Генеральна прокуратура не має наміру звертатися до суду з клопотанням про обрання колишньому Президенту Віктору Ющенку запобіжного заходу.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Не бачимо підстав. Ющенко обіцяв виконувати процесуальні обов'язки", - повідомив він.

За його словами, слідство сподівається, що Ющенко не буде ухилятися від розслідування.

При цьому співрозмовник повідомив, що на етапі вручення Ющенку підозри, були певні перешкоди.

Як повідомляли Українські Новини, Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".

ГПУ вручила Ющенку підозру у пособництві Януковичу у заволодінні "Межигір'ям".

Ющенко відмовився давати показання ГПУ по справі "Межигір'я".

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