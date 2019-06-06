Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал

Папа Римський Франциск вніс зміни в італійський переклад тексту молитви "Отче наш". Нова редакція обурила багатьох католицьких священиків і користувачів соцмереж, повідомляє "Російська служба BBC".

Теологи і католицькі священнослужителі працювали над змінами тексту понад 16 років, і новий варіант був затверджений Ватиканом 22 травня. У новій редакції слова молитви "не введи нас у спокусу" будуть замінені на "не дай нам піддатися спокусі".

Франциск говорив про необхідність змінити текст "Отче наш" ще в 2017 році. Тоді він пояснював це тим, що нинішній переклад неправильно трактує зміст божественних дій.

"Бог не вводить у спокусу, а допомагає вам відразу ж піднятися після падіння... Це поганий переклад, тому що тут йдеться про бога, який схиляє до спокуси. Але той, хто спонукає до спокуси, - це сатана, це роль сатани", - пояснював понтифік.

Франциск також зазначав, що зміни вже вносилися на ряд інших мов, у тому числі на французьку.

Реакція на дії понтифіка виявилася вельми неоднозначною. Частина католицьких ієрархів підтримали позицію Франциска, проте знайшлися і переконані противники такого трактування.

Наприклад, голова Південної баптистської католицької семінарії в Луїсвіллі Альберт Молер в інтерв'ю газеті Seattle Times назвав внесені зміни "вельми проблематичними".

"Це молитва до Господа. Вона не є і ніколи не була особистою молитвою папи, і в Новому Завіті ми маємо слова самого Ісуса. І саме ці слова папа пропонує змінити", - зазначив Молер.

Редактор видання Catholic World News Філіп Лоулер заявив, що вважає критику традиційного перекладу необґрунтованою.

"Папа Франциск має звичку говорити речі, які бентежать людей, і це одна з таких речей", - говорить він.

Багато користувачів соцмереж також залишилися незадоволені зміною тексту молитви, а деякі з них навіть запропонували "звільнити" Франциска з займаної посади.

Як повідомляли Українські Новини, Папа Римський Франциск побажав миру Україні і розради страждаючому населенню Донбасу з нагоди Великодня.

Також Папа Франциск визнав секс-насильство над черницями в церкви і заявив, що церква більше не буде прикривати священиків-педофілів.