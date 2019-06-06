Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал

Папа Римський Франциск вніс зміни в італійський переклад тексту молитви "Отче наш". Нова редакція обурила багатьох католицьких священиків і користувачів соцмереж, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nТеологи і католицькі священнослужителі працювали над змінами тексту понад 16 років, і новий варіант був затверджений Ватиканом 22 травня. У новій редакції слова молитви "не введи нас у спокусу" будуть замінені на "не дай нам піддатися спокусі".\r\nФранциск говорив про необхідність змінити текст "Отче наш" ще в 2017 році. Тоді він пояснював це тим, що нинішній переклад неправильно трактує зміст божественних дій.\r\n"Бог не вводить у спокусу, а допомагає вам відразу ж піднятися після падіння... Це поганий переклад, тому що тут йдеться про бога, який схиляє до спокуси. Але той, хто спонукає до спокуси, - це сатана, це роль сатани", - пояснював понтифік.\r\nФранциск також зазначав, що зміни вже вносилися на ряд інших мов, у тому числі на французьку.\r\nРеакція на дії понтифіка виявилася вельми неоднозначною. Частина католицьких ієрархів підтримали позицію Франциска, проте знайшлися і переконані противники такого трактування.\r\nНаприклад, голова Південної баптистської католицької семінарії в Луїсвіллі Альберт Молер в інтерв'ю газеті Seattle Times назвав внесені зміни "вельми проблематичними".\r\n"Це молитва до Господа. Вона не є і ніколи не була особистою молитвою папи, і в Новому Завіті ми маємо слова самого Ісуса. І саме ці слова папа пропонує змінити", - зазначив Молер.\r\nРедактор видання Catholic World News Філіп Лоулер заявив, що вважає критику традиційного перекладу необґрунтованою.\r\n"Папа Франциск має звичку говорити речі, які бентежать людей, і це одна з таких речей", - говорить він.\r\nБагато користувачів соцмереж також залишилися незадоволені зміною тексту молитви, а деякі з них навіть запропонували "звільнити" Франциска з займаної посади.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Папа Римський Франциск побажав миру Україні і розради страждаючому населенню Донбасу з нагоди Великодня.\r\nТакож Папа Франциск визнав секс-насильство над черницями в церкви і заявив, що церква більше не буде прикривати священиків-педофілів.