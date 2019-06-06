Під час обшуків в Українській асоціації футболу вилучили документацію

Співробітники Національного антикорупційного бюро вилучили документацію під час обшуку в центральному офісі Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України).\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Була вилучена тільки документація", - сказав він.\r\nСпіврозмовник не уточнив, які документи були вилучені.\r\nІнші речі не вилучалися.\r\nПри цьому начальник прес-служби УАФ Ярема Городчук повідомив, що поки не володіє інформацією про те, що було вилучено під час слідчих дій, які відбулися 5 червня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під час обшуків у справі про закупівлю штучних футбольних полів правоохоронці вилучили футбольні м'ячі, а також алкоголь.\r\nВ ЗМІ з'явилася інформація про те, що до корупційних схем в УАФ може бути причетна людина з оточення Луценка.\r\nРаніше Генеральна прокуратура отримала доступ до документів Федерації футболу України у справі про закупівлю штучних футбольних полів.