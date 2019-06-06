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06 червня 2019, четвер, 17:54 31
Судова влада 2019-06-06T20:15:03+03:00
Українські Новини
Під час обшуків в Українській асоціації футболу вилучили документацію

Під час обшуків в Українській асоціації футболу вилучили документацію

Співробітники Національного антикорупційного бюро вилучили документацію під час обшуку в центральному офісі Української асоціації футболу (колишня Федерація футболу України).

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Була вилучена тільки документація", - сказав він.

Співрозмовник не уточнив, які документи були вилучені.

Інші речі не вилучалися.

При цьому начальник прес-служби УАФ Ярема Городчук повідомив, що поки не володіє інформацією про те, що було вилучено під час слідчих дій, які відбулися 5 червня.

Як повідомляли Українські Новини, під час обшуків у справі про закупівлю штучних футбольних полів правоохоронці вилучили футбольні м'ячі, а також алкоголь.

В ЗМІ з'явилася інформація про те, що до корупційних схем в УАФ може бути причетна людина з оточення Луценка.

Раніше Генеральна прокуратура отримала доступ до документів Федерації футболу України у справі про закупівлю штучних футбольних полів.

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