НАБУ провело обыск в ФФУ: изъяли мячи и алкоголь

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в здании Федерации футбола Украины.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\nПо его словам, обыск проводился в рамках расследования дела о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.\r\n"Изъяли футбольные мячи и водку", - сказал он.\r\nТакже была изъята документация.\r\nКогда именно состоялся обыск собеседник не сообщил.\r\nКак сообщали Українські Новини, Генпрокуратура получила доступ к документам ФФУ по делу о закупке искусственных футбольных полей.\r\nНАБУ завело дело на главу ФФУ Павелко после скандального сюжета на ТВ.\r\nАвтор расследования о хищениях в ФФУ пожаловался на запугивание телеканала Zik Президентом Федерации футбола.