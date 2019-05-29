НАБУ провело обыск в ФФУ: изъяли мячи и алкоголь

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в здании Федерации футбола Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.

"Изъяли футбольные мячи и водку", - сказал он.

Также была изъята документация.

Когда именно состоялся обыск собеседник не сообщил.

Как сообщали Українські Новини, Генпрокуратура получила доступ к документам ФФУ по делу о закупке искусственных футбольных полей.

НАБУ завело дело на главу ФФУ Павелко после скандального сюжета на ТВ.

Автор расследования о хищениях в ФФУ пожаловался на запугивание телеканала Zik Президентом Федерации футбола.