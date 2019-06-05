К коррупционным схемам в УАФ может быть причастен человек из окружения Луценко, - СМИ

К возможным злоупотреблениям на закупках для строительства футбольных полей с искусственным покрытием, которое расследует НАБУ, может быть причастен человек, связанный с генеральным прокурором Юрием Луценко. 5 июня обыски в Доме футбола НАБУ проводило в кабинетах всего здания, начиная с первого этажа, где находится отдел маркетинга.

Об этом "Украинской правде" рассказал источник в Украинской ассоциации футбола.

Также был проведен обыск и на пятом этаже, где расположены кабинеты руководства Украинской ассоциации футбола.

По информации источника, следователи НАБУ в поиске документов по строительству и изготовление искусственных полей акцентировали свое внимание на деятельности Дениса Морозенко.

Согласно информации УП, Денис Сергеевич Морозенко работал в ФФУ с мая 2015 по июль 2018 года в должности заместителя начальника аналитического отдела Департамента развития. Даже известна зарплата Денисенко на этот период в ФФУ – 999 272 гривен.

По данным источника, именно Денисенко был тем человеком, который осуществлял контроль по закупке газонного покрытия у завода ФФУ и строительству футбольных площадок за средства государственного бюджета.

Источник УП утверждает, что назначение Морозенко на должность ФФУ в 2015 году произошло при содействии нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко.

"Все дело в том, что Денис Морозенко входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра. Именно он был свидетелем на свадьбе сына Луценко", - сказал собеседник УП.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.

В 2017 году ГПУ получила доступ к документам ФФУпо делу о разворовывании госсредств при закупке искусственного покрытия для футбольных полей.