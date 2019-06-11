Які вітаміни містять персики і яка користь фрукта для здоров'я

Літо — найкращий період для здорового харчування. Саме в цей період року з'являються найбільш корисні і смачні овочі та фрукти, які за останній рік коштують значно дешевше, ніж у державах Центральної Європи.

Персик.Фото: pixabay

Одним з таких фруктів є персик. Це багаторічна рослина родини Розових, яка має спорідненість з мигдалем.Персик містить безліч вітамінів, таких як вітамін С, В, Е, К, РР, а також безліч каротину. У самому персику досить багато цукру, але і досить велика кількість клітковини, що сприяє розщепленню жирів і корисно для тих, хто дотримується дієти.

Фрукт має проносну властивість, зміцнює судини і допомагає поліпшити обмін речовин. Персик рекомендують їсти вагітним.

Персик. Фото: pixabay

Крім того, персик широко використовують і в косметології. Наприклад, з його кісточок виготовляють різноманітні скраби для обличчя і косметичні олії, які підтримують пружність шкіри.

Незважаючи на те, що персик корисний, є у цього фрукта і негативні властивості.

Фрукт не рекомендують їсти людям страждаючим цукровим діабетом і легко збудливою психікою, так як персик має надмірною кількістю цукру.

Персик. Фото: pixabay

Не можна його вживати і людям, схильним до алергічних реакцій. Дієтологи рекомендують їсти фрукт в першій половині дня і не більше 2-3 штук.

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