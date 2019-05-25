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25 травня 2019, субота, 10:44 9
Життя 2019-05-25T10:49:35+03:00
Українські Новини
Чим корисна полуниця: як правильно вибирати і їсти

Чим корисна полуниця: як правильно вибирати і їсти

Полуниця. Фото: Pixabay
Полуниця. Фото: Pixabay

Сезон полуниці в самому розпалі. Ця ароматна ягода, яка є відомим афродизіаком, уже з'явилася на всіх українських ринках і в супермаркетах. Також полуницю масово продають в місцях стихійної торгівлі.

Якщо ще тиждень тому ранні ягоди продавали по 120 грн/кг, то сьогодні цінова пропозиція опустилась до 65 грн/кг.

Українські Новини з'ясували, в чому ж користь і які загрози має цей популярний сезонний продукт.

Користь

- полуниця багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти. Вісім ягід можуть замінити апельсин зі шкіркою за вмістом вітаміну С;

- в ягодах присутні фолієва кислота, яка незамінна для жінок, і вітамін К, який бере головну участь у згортанні крові;

- мікроелементи калій і магній, які є дефіцитними у багатьох людей, також містить полуниця;

- у полуницях також багато глікозидів. Це біологічно-активні сполуки, які дбають про молодість та відновлення організму;

- вчені неодноразово довели, що полуниця має антиоксидантну, протизапальну, нейропротекторну дію.

Щоб отримати від полуниці тільки корисні властивості, її слід правильно вибирати і споживати:

- полуницю обов'язково треба мити перед споживанням, щоб зменшити вміст в ній пестицидів. Перевірений спосіб - ягоду можна потримати 10 хв у воді з содою (10 г - 1 літр), яку потім злити через друшляк;

- якщо серед добрих є зіпсовані полуниці, це означає, що засобів обробки фунгіцидів там майже немає і партія ягід відносно безпечна. Тому можна сміливо їх купувати, тільки недобрі ягоди слід обов'язково викинути;

- щоб зробити полуницю нешкідливою для людей, в яких є схильність до атопічного дерматиту, та дітей-алергетиків, слід зі свіжих ягід приготувати полуничне пюре і прокип'яти його 10 хвилин. Цього часу не вистачить, щоб вітамін С та біологічно-активні сполуки повністю зникли;

- щоб зберегти максимальну кількість вітамінів у замороженій полуниці, ягоди треба пробланшувати або піддати парі;

- полуниця корисна вагітним та молодим матерям. Уникати вживання ягід варто лише тим жінкам, у яких є алергія на полуницю;

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун розповіла, чому корисно пити каву і чому краще відмовитися від лате.

Крім того, міністр спробувала розвінчати міф про те, що здорове харчування це дорого і дала поради, на які недорогі і корисні продукти варто звернути увагу.

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