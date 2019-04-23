За год фрукты подешевели на 6% и стоят дешевле, чем в Польше

В то время когда на рынках подешевели цитрусовые и бананы, но подорожали яблоки, в общей сложности фрукты подешевели на 6% и стоят дешевле, чем в Польше.

О том, как изменились за последний год средние цены в крупных продуктовых сетях на фрукты, рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

Так условная фруктовая корзина состоит из одного килограмма апельсинов, бананов, винограда, лимонов и мандаринов.

В четырех сетях, таких как Новус, Ашан, Фоззи и Метро, за год по состоянию на апрель были такие данные:

Килограмм апельсинов имеет средний ценник 40,3 грн, а в апреле прошлого года - 36,9 грн. Таким образом, за год апельсины подорожали на 9%.

Бананы - средняя цена в 2018 и 2019 годах не изменилась - 32,2 грн.

Виноград - в 2019 году - 120,6 грн за килограмм, а в 2018 - 137,1 грн. Цена упала на 12%.

Лимоны - цена за 2018 год- 36,9 грн, сейчас - 37,7 грн. Стоимость снизилась на 2%.

Мандарины - стоили 34,5 грн за килограмм, а в апреле 2018 года - 38,2 грн. Цена уменьшилась на 10%.

Таким образом, за год фруктовая корзина подешевела на 6% , с 282,1 грн в 2018 году до 264,5 грн в этом году.

Цены на эти продукты в Украине на оптовом рынке "Столичный" также сравнили с рынком "Бронише" в Польши, но кроме винограда, которого нет на официальном сайте киевского рынка. Набор из килограмма апельсинов, бананов, лимонов и мандаринов обходится украинцам в 130,8 грн, а полякам - в 141,1 грн. Это означает, что на сегодня фрукты стоят у нас на 7% дешевле. Так апельсины продавались оптом в Киеве по 24 грн, а в Варшаве - по 35,6 грн.

"Бананы стоили 30,8 грн в Украине и 34,2 у "них", лимоны обходились в 41 грн в Украине и в 32,1 грн в Польше, мандарины - по 35грн здесь и 39,2грн "там", - написал эксперт.

Дорошенко также отметил, что за год гривна упала на 2% по сравнению к доллару, что должно было привести к удорожанию продукции, но мировые цены и конкуренция в стране привели к удешевлению цитрусовых и бананов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2018 года фрукты подешевели, а мясо, молоко и яйца пошли в рост.

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