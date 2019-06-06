Порошенко назвав умови, за яких можлива заборона на вогонь у відповідь

Колишній Президент Петро Порошенко, коментуючи ініціативу про заборону на вогнь у відповідь на Донбасі, закликав визначити "червоні лінії" за якими настає капітуляція.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Дуже важливо, що поновилася робота Тристоронньої контактної групи, але хочу закликати, щоб ми чітко визначили ті червоні лінії, які не можна переходити, за якими настає капітуляція, і нічого спільного зі світом капітуляція немає", - сказав він.

За його словами, жоден з 19 оголошених його указом режимів тиші не передбачав заборону на самозахист українських військових.

Порошенко наголосив, що заборона на вогню у відповідь можлива тільки при введенні миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Ми чітко підкреслювали з 2015 року про необхідність негайного прийняття рішення Радою безпеки ООН про введення миротворчого контингенту. Ось тоді потрібно припиняти вогонь без права вогню у відповідь, тому що тоді на лінії зіткнення і по всій окупованій території будуть перебувати миротворці", - додав екс-глава держави.

Як повідомляли Українські Новини, на переговорах у Мінську Леонід Кучма очолив українську частину ТКГ.

Раніше Кучма заявляв на час збирання урожаю про намір ініціювати перемир'я на Донбасі.

Крім того, Володимир Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".