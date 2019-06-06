У Пятихатской колонії в'язні влаштували бунт і спалили матраци

Бунт ув'язнених стався в П'ятихатській колонії суворого режиму в Дніпропетровській області 5 червня.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.\r\nЗа інформацією джерела, ув'язнені протестували проти умов утримання.\r\nВсього в бунті взяли участь близько 100 ув'язнених, вони палили свої матраци.\r\nТриває перевірка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше масовий бунт ув'язнених пройшов в Одеській колонії №51.\r\nВ результаті заворушень були поранено 4 співробітника колонії.\r\nРаніше в Черкаської колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.