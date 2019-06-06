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06 червня 2019, четвер, 14:14 16
Силові структури 2019-06-06T15:15:02+03:00
Українські Новини
Детективу НАБУ повідомили підозра про розтрату на Харківському бронетанковому заводі

Детективу НАБУ повідомили підозра про розтрату на Харківському бронетанковому заводі

Генеральна прокуратура повідомила про підозру детективу Національного антикорупційного бюро у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу.

Про це на брифінгу сказав генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

З його слів, слідство встановило факт розтрати 9 млн гривень держкоштів на Харківському бронетанковому заводі.

При цьому цей злочин розслідували прокурори НАБУ, але робили це неефективно.

Луценко зазначив, що детектив бюро спочатку призначив експертизу для встановлення збитків на заводі, але потім з незрозумілих причин відкликав це клопотання.

"Вчора заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська оголосила підозру цьому детективу НАБУ на прізвище Завгородній, який розслідував цю справу з 2016 року і мав усі докази", - повідомив Луценко.

Він допускає, що детектив скоїв злочин за вказівкою когось із керівників НАБУ.

Детективу НАБУ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 (приховування особливо тяжкого злочину) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, екс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті.

Раніше говорилося про аудиті "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.

Раніше блогери пробралися на територію державного підприємства "Харківський бронетанковий завод". і опублікували відео звідти в соцмережах.

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