Детективу НАБУ повідомили підозра про розтрату на Харківському бронетанковому заводі

Генеральна прокуратура повідомила про підозру детективу Національного антикорупційного бюро у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу.\r\nПро це на брифінгу сказав генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.\r\nЗ його слів, слідство встановило факт розтрати 9 млн гривень держкоштів на Харківському бронетанковому заводі.\r\nПри цьому цей злочин розслідували прокурори НАБУ, але робили це неефективно.\r\nЛуценко зазначив, що детектив бюро спочатку призначив експертизу для встановлення збитків на заводі, але потім з незрозумілих причин відкликав це клопотання.\r\n"Вчора заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська оголосила підозру цьому детективу НАБУ на прізвище Завгородній, який розслідував цю справу з 2016 року і мав усі докази", - повідомив Луценко.\r\nВін допускає, що детектив скоїв злочин за вказівкою когось із керівників НАБУ.\r\nДетективу НАБУ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 (приховування особливо тяжкого злочину) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті.\r\nРаніше говорилося про аудиті "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.\r\nРаніше блогери пробралися на територію державного підприємства "Харківський бронетанковий завод". і опублікували відео звідти в соцмережах.