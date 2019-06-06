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06 червня 2019, четвер, 12:44 25
Політика 2019-06-06T14:45:03+03:00
Українські Новини
Суд заарештував квартиру екс-заступника голови СБУ Кононенка в центрі Києва

Суд заарештував квартиру екс-заступника голови СБУ Кононенка в центрі Києва

Печерський районний суд Києва наклав арешт на трикімнатну квартиру колишнього заступника голови Служби безпеки України Віктора Кононенка в центрі столиці й заборонив йому її продавати або розпоряджатися нею в інший спосіб.

Про це йдеться в копії рішення суду, яку оприлюднив колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов у Facebook, передають Українські Новини.

Таке рішення суд ухвалив 6 червня в межах забезпечення позову, поданого командою Портнова до Печерської райадміністрації Києва, Київської міськадміністрації і СБУ.

Рішення може бути оскаржено в апеляційній інстанції.

Портнов повідомив також у соцмережі, що мета - повернути державі вкрадене у неї майно і ще раз передати сигнал поплічникам колишнього Президента Петра Порошенка про те, що все вкрадене буде повернуто назад.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кононенко отримав службову квартиру в 100 кв.м. в елітному житловому комплексі "Джек хаус", який було побудовано з порушенням проекту - було незаконно добудовано п'ять поверхів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка.

Раніше заступник голови СБУ Кононенко подав у відставку.

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