Суд заарештував квартиру екс-заступника голови СБУ Кононенка в центрі Києва

Печерський районний суд Києва наклав арешт на трикімнатну квартиру колишнього заступника голови Служби безпеки України Віктора Кононенка в центрі столиці й заборонив йому її продавати або розпоряджатися нею в інший спосіб.\r\nПро це йдеться в копії рішення суду, яку оприлюднив колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов у Facebook, передають Українські Новини.\r\nТаке рішення суд ухвалив 6 червня в межах забезпечення позову, поданого командою Портнова до Печерської райадміністрації Києва, Київської міськадміністрації і СБУ.\r\nРішення може бути оскаржено в апеляційній інстанції.\r\nПортнов повідомив також у соцмережі, що мета - повернути державі вкрадене у неї майно і ще раз передати сигнал поплічникам колишнього Президента Петра Порошенка про те, що все вкрадене буде повернуто назад.\r\nРаніше ЗМІ повідомляли, що Кононенко отримав службову квартиру в 100 кв.м. в елітному житловому комплексі "Джек хаус", який було побудовано з порушенням проекту - було незаконно добудовано п'ять поверхів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка.\r\nРаніше заступник голови СБУ Кононенко подав у відставку.