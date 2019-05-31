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31 мая 2019, пятница, 14:13 1230
Силовые структуры 2019-05-31T14:13:32+03:00
Українські Новини
Замглавы СБУ Кононенко подал в отставку

Замглавы СБУ Кононенко подал в отставку

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ ", - сказал он.

На данный момент указа Президента о его увольнении с должности нет.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ.

Также Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.

И глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.

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