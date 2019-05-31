Замглавы СБУ Кононенко подал в отставку

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ ", - сказал он.\r\nНа данный момент указа Президента о его увольнении с должности нет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ.\r\nТакже Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.\r\nИ глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.