Замглавы СБУ Кононенко подал в отставку

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ ", - сказал он.

На данный момент указа Президента о его увольнении с должности нет.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ.

Также Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.

И глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.