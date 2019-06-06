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06 червня 2019, четвер, 12:42 19
Вибори 2019-06-06T15:15:04+03:00
Українські Новини
Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради

Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради

Міністерство економічного розвитку і торгівлі спростило процедуру державних закупівель для організації та проведення позачергових виборів Верховної Ради, призначених на 21 липня.

Про це йдеться в наказі Мінекономіки №898 від 24 травня, який було опубліковано в урядовій газеті "Урядовий кур'єр" 6 червня і який набрав ичнності з дня опублікування, передають Українські Новини.

Наказом Мінекономіки внесло зміни до порядку визначення предмета закупівлі, встановивши, що визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для передачі (транспортування) окружним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування в день проведення позачергових виборів депутатів Ради 21 липня, здійснюється окремо для кожної окружної виборчої комісії (або груп окружних виборчкомів).

Визначення предмета закупівлі послуг з публікації в регіональних ЗМІ інформації про підготовку та проведення виборів здійснюється окремо по регіонах.

Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів депутатів Ради 21 липня, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем постачання товарів або надання послуг (зокрема, для кожної виборчої комісії або груп виборчих комісій) окремо для цих виборів.

Мінекономіки пояснює, що цей наказ дозволить ЦВК розбити великі закупівлі на менші та провести переговорні процедури, при цьому інформація про обсяги закупівлі та виконавців договору буде відображена в системі електронних закупівель Prozorro.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування. Також ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.

Тим часом, ЦВК розповів, хто увійде до складу окружкомів на позачергових виборах Ради.

4 травня виборча кампанія позачергових виборів парламенту стартувала.

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