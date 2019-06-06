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  • ДБР викликала на допит прес-секретаря Порошенка "через крадіжку стільців і комп'ютерів з ситуаційної кімнати", - Портнов
06 червня 2019, четвер, 12:12 26
Політика 2019-06-06T15:30:05+03:00
Українські Новини
ДБР викликала на допит прес-секретаря Порошенка "через крадіжку стільців і комп'ютерів з ситуаційної кімнати",

ДБР викликала на допит прес-секретаря Порошенка "через крадіжку стільців і комп'ютерів з ситуаційної кімнати", - Портнов

Святослав Цеголко. Фото: faceboоk.com/svyatoslav.tsegolko
Святослав Цеголко. Фото: faceboоk.com/svyatoslav.tsegolko

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит прес-секретаря колишнього Президента Петра Порошенка Святослава Цеголко у справі про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ДБР.

За його словами, до останнього часу справа розслідувалася Територіальним управлінням ДБР в Києві та Цеголко викликався на допит в ТУ, однак наразі справа вже передана в центральний апарат ДБР.

"Його викликали на допит вже в центральний апарат", - повідомив співрозмовник.

Він не уточнив, коли відбудеться допит Цеголко, однак це може відбутися вже 7 червня.

Як заявив колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму telegram-каналі, Цеголко допитають "через крадіжку стільців і комп'ютерів з ситуаційної кімнати" в Адміністрації Президента.

"Функціонер Порошенка Цеголко заявив сьогодні, що Зеленський списав у Порошенка частину його доповіді. Думаю, це потрібно розбавити кількома додатковими тезами. По-перше, цей виступ спочатку списав сам Порошенко і теж у чиновників МЗС. Не сам же він його писав тихими зимовими вечорами", - написав він.

Також Портнов зазначив, що на завтра Цеголко викликаний повісткою на допит в ГБР за фактом крадіжки стільців, шпалер, прапорів і комп'ютерів із ситуативної кімнати РНБО.

"Їх пора масово затримувати і розсаджувати по тюрмах, а то у них стало багато вільного часу порівнювати тексти виступів", - зазначив Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенко.

Також Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП.

Тим часом, ДБР розслідує зникнення моніторів і серверів ситуаційної кімнати АП.

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