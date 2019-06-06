підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 08:16 6
Силові структури 2019-06-06T08:49:09+03:00
Українські Новини
В зоні ООС бойовики 12 раз обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий і поранений

В зоні ООС бойовики 12 раз обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий і поранений

На Донбасі триває загострення - за минулу добу, 5 червня, внаслідок обстрілу з боку сепаратистів загинув один військовослужбовець зі складу операції Об'єднаних сил, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Всього за добу противник 12 разів порушував режим припинення вогню, з них двічі - з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - додали в прес-центрі.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім раз обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Водяне, Богданівка, Новотроїцьке, Харчовик, Талаківка та Новогригорівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази у н. п. Старий Айдар, Кримське, Золоте.

"В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один український захисник отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - повідомили в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня бойовики 16 разів обстріляли позиції ООС, внаслідок чого 2 військових загинули і 3 були поранені.

У середу через обстрілу бойовиками позицій сил ООС загинув ще 1 військовий.

Зеленський попередив РФ, що загострення конфлікту - поганий фон для переговорів у Мінську.
Архів
Новини
ЄБРР вирішив виділити Укргазбанку $40 млн 09:03
В зоні ООС бойовики 12 раз обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий і поранений 08:16
Звільнених поліцейські масово відновлюють в судах, - МВС 08:00
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний 07:54
Сьогодні майже всю Україну охопить негода, оголошено штормове попередження 07:25
більше новин
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
"Соціальна справедливість" вітає відновлення переговорів з деокупації Донбасу 11:32
Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ 14:35
Восход Солар спростовує незаконні платежі на пов'язані структури, – заява директора 11:01
більше новин
Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину 10:52
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok