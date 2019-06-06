В зоні ООС бойовики 12 раз обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий і поранений

На Донбасі триває загострення - за минулу добу, 5 червня, внаслідок обстрілу з боку сепаратистів загинув один військовослужбовець зі складу операції Об'єднаних сил, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.\r\nВсього за добу противник 12 разів порушував режим припинення вогню, з них двічі - з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.\r\n"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - додали в прес-центрі.\r\nЗокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім раз обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Водяне, Богданівка, Новотроїцьке, Харчовик, Талаківка та Новогригорівка.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази у н. п. Старий Айдар, Кримське, Золоте.\r\n"В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один український захисник отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - повідомили в ООС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 4 червня бойовики 16 разів обстріляли позиції ООС, внаслідок чого 2 військових загинули і 3 були поранені.\r\nУ середу через обстрілу бойовиками позицій сил ООС загинув ще 1 військовий.\r\nЗеленський попередив РФ, що загострення конфлікту - поганий фон для переговорів у Мінську.