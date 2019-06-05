У военных ВСУ на фронте большие потери: погибли двое военных, еще трое ранены

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в нем.

Обстрелы велись в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новоселовка Вторая, Талаковка, Чермалык, Павлополь, Пески, Водяное (все - район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"), Крымское, Новолуганское, Залотое-4, Станица Луганская (район ответственности оперативно-тактической группировки "Север").

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 4 июня среди боевиков был один убитый и один раненный.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе военные в бою уничтожили одного боевика.

Ранее на Донбассе боевики обстреляли дома мирных жителей.