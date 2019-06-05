У военных ВСУ на фронте большие потери: погибли двое военных, еще трое ранены

После того, как на Донбассе погиб десантник, боевики 16 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 4 июня, вследствие чего двое украинских военнослужащих погибли, а еще трое получили ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.\r\n"4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в нем.\r\nОбстрелы велись в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новоселовка Вторая, Талаковка, Чермалык, Павлополь, Пески, Водяное (все - район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"), Крымское, Новолуганское, Залотое-4, Станица Луганская (район ответственности оперативно-тактической группировки "Север").\r\n"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.\r\nПо данным разведки, 4 июня среди боевиков был один убитый и один раненный.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе военные в бою уничтожили одного боевика.\r\nРанее на Донбассе боевики обстреляли дома мирных жителей.