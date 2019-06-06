Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний

Слідчі не звернулися до суду з клопотанням про проведення експертиз з підозрюваними у вбивстві у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області, оскільки був вихідний день. Про це повідомив керівник регіонального управління Держбюро розслідувань Руслан Марчук, пише Громадське.\r\nТак, повідомляється, що слідчі не звернулися до суду з клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь і наявність слідів пороху на тілах поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися проходити тести на алкоголь.\r\nТим часом, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.\r\nТакож підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали свідчень.