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06 червня 2019, четвер, 07:54 7
Силові структури 2019-06-06T08:45:01+03:00
Українські Новини
Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний

Вбивство дитини під Києвом: слідчі не вимагали експертизу на алкоголь, тому що був вихідний

Слідчі не звернулися до суду з клопотанням про проведення експертиз з підозрюваними у вбивстві у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області, оскільки був вихідний день. Про це повідомив керівник регіонального управління Держбюро розслідувань Руслан Марчук, пише Громадське.

Так, повідомляється, що слідчі не звернулися до суду з клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь і наявність слідів пороху на тілах поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися проходити тести на алкоголь.

Тим часом, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.

Також підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали свідчень.

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