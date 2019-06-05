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05 червня 2019, середа, 23:31 21
Президент 2019-06-06T00:30:01+03:00
Українські Новини
Порошенко вимагає від Зеленського пояснити заяви про готовність скасувати економічні обмежень щодо Донбасу

Порошенко вимагає від Зеленського пояснити заяви про готовність скасувати економічні обмежень щодо Донбасу

Зеленський і Порошенка. Фото: АПУ
Зеленський і Порошенка. Фото: АПУ

Колишній Президент Петро Порошенко вимагає від Президента Володимира Зеленського пояснити причини готовності України скасувати економічні обмеження, раніше введені щодо окупованих територій Донбасу.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Порошенко заявив, що він стурбований новиною за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) в Мінську (Білорусь) про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо окупованих територій Донбасу.

"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!" - написав екс-Президент.

Він вважає неприпустимими такі дії з боку української сторони.

Порошенко також нагадав, що економічні зв'язки з окупованим Донбасом були припинені рішенням Ради національної безпеки і оборони у березні 2017 року як реакція на захоплення українських державних і приватних підприємств, введення рублевої зони і російської податкової системи.

Він заявив, що відтоді нічого не змінилося.

"Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже казав Зеленський?" - написав Порошенко.

Порошенко підкреслив, що його команда ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків, але тільки за умови встановлення режиму припинення вогню, а також повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент (1994-2005 роки), глава української сторони в ТКГ Леонід Кучма за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську 5 червня заявив, що засідання робочих груп уперше пройшло конструктивно.

Також Кучма заявив, що на засіданні обговорювали механізм впровадження "режиму тиші" на Донбасі, який передбачає заборона стріляти у відповідь, чим викликав шквал критики.

5 червня на переговорах у Мінську Кучма очолив українську частину ТКГ.

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