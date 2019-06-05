Порошенко вимагає від Зеленського пояснити заяви про готовність скасувати економічні обмежень щодо Донбасу

Колишній Президент Петро Порошенко вимагає від Президента Володимира Зеленського пояснити причини готовності України скасувати економічні обмеження, раніше введені щодо окупованих територій Донбасу.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Порошенко заявив, що він стурбований новиною за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) в Мінську (Білорусь) про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо окупованих територій Донбасу.

"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!" - написав екс-Президент.

Він вважає неприпустимими такі дії з боку української сторони.

Порошенко також нагадав, що економічні зв'язки з окупованим Донбасом були припинені рішенням Ради національної безпеки і оборони у березні 2017 року як реакція на захоплення українських державних і приватних підприємств, введення рублевої зони і російської податкової системи.

Він заявив, що відтоді нічого не змінилося.

"Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже казав Зеленський?" - написав Порошенко.

Порошенко підкреслив, що його команда ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків, але тільки за умови встановлення режиму припинення вогню, а також повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент (1994-2005 роки), глава української сторони в ТКГ Леонід Кучма за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську 5 червня заявив, що засідання робочих груп уперше пройшло конструктивно.

Також Кучма заявив, що на засіданні обговорювали механізм впровадження "режиму тиші" на Донбасі, який передбачає заборона стріляти у відповідь, чим викликав шквал критики.

5 червня на переговорах у Мінську Кучма очолив українську частину ТКГ.