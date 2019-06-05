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05 червня 2019, середа, 23:15 50
Зовнішня політика 2019-06-05T23:20:50+03:00
Українські Новини
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики

Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики

Леонід Кучма. Фото: zn.ua
Леонід Кучма. Фото: zn.ua

Колишній Президент (1994-2005 роки), глава української сторони Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Леонід Кучма за підсумками засідання ТКГ в Мінську (Білорусь) 5 червня заявив, що на засіданні обговорювали механізм впровадження "режиму тиші" на Донбасі, який передбачає заборону стріляти у відповідь.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також введена заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садів. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми 19 числа їх затвердити", - наголосив Кучма.

Ця заява викликала шквал критики в соціальній мережі.

"Головним завданням кожного командира є збереження життя та здоров'я підлеглих військовослужбовців. Виходячи з останніх заяв деяких політиків які пропонують не відкривати вогонь у відповідь - це повна маячня. Вогонь відкривається у разі загрози підлеглому особовому складу на рішення командира. Крапка", - написав Анатолій Штефан Штирліц.

"Пане Кучмо! Наші військові не вогонь відкривають, а захищають із зброєю в руках свою державу! Розберіться з термінологією", - підкреслила Ірина Савченко.

Як повідомляли Українські Новини, на переговорах у Мінську Кучма очолив українську частину ТКГ.

Раніше Кучма заявляв про намір ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.

Крім того, Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

Більше новин про: ООС Мінські угоди перемир'я війна на Донбасі Леонід Кучма Реакція соцмереж Переговори в Мінську

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