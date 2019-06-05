Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики

Колишній Президент (1994-2005 роки), глава української сторони Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Леонід Кучма за підсумками засідання ТКГ в Мінську (Білорусь) 5 червня заявив, що на засіданні обговорювали механізм впровадження "режиму тиші" на Донбасі, який передбачає заборону стріляти у відповідь.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також введена заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садів. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми 19 числа їх затвердити", - наголосив Кучма.

Ця заява викликала шквал критики в соціальній мережі.

"Головним завданням кожного командира є збереження життя та здоров'я підлеглих військовослужбовців. Виходячи з останніх заяв деяких політиків які пропонують не відкривати вогонь у відповідь - це повна маячня. Вогонь відкривається у разі загрози підлеглому особовому складу на рішення командира. Крапка", - написав Анатолій Штефан Штирліц.

"Пане Кучмо! Наші військові не вогонь відкривають, а захищають із зброєю в руках свою державу! Розберіться з термінологією", - підкреслила Ірина Савченко.

Як повідомляли Українські Новини, на переговорах у Мінську Кучма очолив українську частину ТКГ.

Раніше Кучма заявляв про намір ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.

Крім того, Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".