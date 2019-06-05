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05 червня 2019, середа, 22:54 31
Події 2019-06-06T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Кам'янець-Подільському через зливи на вулицях хвилями зносило автомобілі

У Кам'янець-Подільському через зливи на вулицях хвилями зносило автомобілі

У Кам'янець-Подільському через сильну зливу вулиці виявилися затопленими.

Про це йдеться в повідомлення на сторінці газети "Край Кам'янецький" в соціальній мережі Facebook.

На відео видно, як фура, проїжджаючи по вулиці, утворює хвилю, яка зносить легковий автомобіль.

Також з фото і відео видно, що стихія розбила дороги і змила бруківку.

Користувачі соцмережі пишуть, що це вже не перший раз міські комунікації не справляються з наслідками негоди.

Зазначимо, що 5 червня грози і дощі охопили майже всі області України.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 6 червня, в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі. В Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Тим часом Україна потрапила в епіцентр грози зі шквалами і спеки.

Сьогодні, 5 червня, Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям.

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