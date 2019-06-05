У Кам'янець-Подільському через зливи на вулицях хвилями зносило автомобілі

У Кам'янець-Подільському через сильну зливу вулиці виявилися затопленими.\r\nПро це йдеться в повідомлення на сторінці газети "Край Кам'янецький" в соціальній мережі Facebook.\r\nНа відео видно, як фура, проїжджаючи по вулиці, утворює хвилю, яка зносить легковий автомобіль.\r\nТакож з фото і відео видно, що стихія розбила дороги і змила бруківку.\r\nКористувачі соцмережі пишуть, що це вже не перший раз міські комунікації не справляються з наслідками негоди.\r\n \r\nЗазначимо, що 5 червня грози і дощі охопили майже всі області України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер, 6 червня, в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі. В Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м\/с.\r\nТим часом Україна потрапила в епіцентр грози зі шквалами і спеки.\r\nСьогодні, 5 червня, Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям.