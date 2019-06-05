Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300

Перша леді Олена Зеленська, яка вчора здійснила свій перший робочий візит до Брюсселя разом зі своїм чоловіком, Президентом Володимиром Зеленським, прогулялася містом в костюмі за $1100 і з сумкою за $295. Про це повідомляє "Країна".\r\nНа опублікованих Оленою Зеленської фотографіях в соціальній мережі Instagram вона позує у бежевому костюмі (жакет і широкі штани), білій футболці і кедах. В руках - квадратна сумка кольору коньяку.\r\nОлена Зеленська. Фото: instagram.com\/olenazelenska\r\nТак, повідомляється, що сумка у першої леді від американського бренду Staud.\r\nСкріншот: Країна\r\nНаголошується, що сумка моделі Shirley коштує $295 або близько 8 000 гривень. У Києві бренд Staud представлений в бутиках SPAZIO і Helen Marlen.\r\nТакож відомо, що костюм на Зеленській від українського бренду SIX., який був створений в 2017 році дизайнером Юлією Богдан.\r\n"Піджак з колекції, а для Олени був змінений тільки матеріал. Штани були створені спеціально для першої леді. Всі орієнтовні ціни наших жакетів є на сайті. Вони в одному ціновому діапазоні від колекції до колекції і однакові за вартістю для всіх клієнтів бренду", - розповіли в піар-службі бренду SIX.\r\nЗа даними видання, на офіційній сторінці бренду ціна на дизайнерські штани коливається в межах €300-500, а жакет можна придбати за €450-600. Тобто, костюм обійшовся дружині президента приблизно в €1000 ($1100 або 30 000 гривень).\r\nЩо стосується взуття, то це кеди з телячої шкіри на гумовій підошві німецького бренду Jil Sander. Зараз в онлайн магазинах на них уже знижки: якщо раніше вони коштували $415, то зараз можна замовити за $232 (6260 гривень).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт.\r\nРаніше Олена Зеленська заявила про бажання залишитися в "Студії Квартал 95".