Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300

Перша леді Олена Зеленська, яка вчора здійснила свій перший робочий візит до Брюсселя разом зі своїм чоловіком, Президентом Володимиром Зеленським, прогулялася містом в костюмі за $1100 і з сумкою за $295. Про це повідомляє "Країна".

На опублікованих Оленою Зеленської фотографіях в соціальній мережі Instagram вона позує у бежевому костюмі (жакет і широкі штани), білій футболці і кедах. В руках - квадратна сумка кольору коньяку.

Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska

Так, повідомляється, що сумка у першої леді від американського бренду Staud.

Скріншот: Країна

Наголошується, що сумка моделі Shirley коштує $295 або близько 8 000 гривень. У Києві бренд Staud представлений в бутиках SPAZIO і Helen Marlen.

Також відомо, що костюм на Зеленській від українського бренду SIX., який був створений в 2017 році дизайнером Юлією Богдан.

"Піджак з колекції, а для Олени був змінений тільки матеріал. Штани були створені спеціально для першої леді. Всі орієнтовні ціни наших жакетів є на сайті. Вони в одному ціновому діапазоні від колекції до колекції і однакові за вартістю для всіх клієнтів бренду", - розповіли в піар-службі бренду SIX.

За даними видання, на офіційній сторінці бренду ціна на дизайнерські штани коливається в межах €300-500, а жакет можна придбати за €450-600. Тобто, костюм обійшовся дружині президента приблизно в €1000 ($1100 або 30 000 гривень).

Що стосується взуття, то це кеди з телячої шкіри на гумовій підошві німецького бренду Jil Sander. Зараз в онлайн магазинах на них уже знижки: якщо раніше вони коштували $415, то зараз можна замовити за $232 (6260 гривень).

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт.

Раніше Олена Зеленська заявила про бажання залишитися в "Студії Квартал 95".