підписатися на розсилку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 червня 2019, середа, 19:50 80
Суспільство 2019-06-05T21:00:01+03:00
Українські Новини
Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300

Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300

Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska
Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska

Перша леді Олена Зеленська, яка вчора здійснила свій перший робочий візит до Брюсселя разом зі своїм чоловіком, Президентом Володимиром Зеленським, прогулялася містом в костюмі за $1100 і з сумкою за $295. Про це повідомляє "Країна".

На опублікованих Оленою Зеленської фотографіях в соціальній мережі Instagram вона позує у бежевому костюмі (жакет і широкі штани), білій футболці і кедах. В руках - квадратна сумка кольору коньяку.

Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenskaОлена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska

Так, повідомляється, що сумка у першої леді від американського бренду Staud.

Скріншот: КраїнаСкріншот: Країна

Наголошується, що сумка моделі Shirley коштує $295 або близько 8 000 гривень. У Києві бренд Staud представлений в бутиках SPAZIO і Helen Marlen.

Також відомо, що костюм на Зеленській від українського бренду SIX., який був створений в 2017 році дизайнером Юлією Богдан.

"Піджак з колекції, а для Олени був змінений тільки матеріал. Штани були створені спеціально для першої леді. Всі орієнтовні ціни наших жакетів є на сайті. Вони в одному ціновому діапазоні від колекції до колекції і однакові за вартістю для всіх клієнтів бренду", - розповіли в піар-службі бренду SIX.

За даними видання, на офіційній сторінці бренду ціна на дизайнерські штани коливається в межах €300-500, а жакет можна придбати за €450-600. Тобто, костюм обійшовся дружині президента приблизно в €1000 ($1100 або 30 000 гривень).

Що стосується взуття, то це кеди з телячої шкіри на гумовій підошві німецького бренду Jil Sander. Зараз в онлайн магазинах на них уже знижки: якщо раніше вони коштували $415, то зараз можна замовити за $232 (6260 гривень).

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт.

Раніше Олена Зеленська заявила про бажання залишитися в "Студії Квартал 95".

Більше новин про: Олена Зеленська перша леді

Архів
Новини
Військово-морські сили затримали в територіальних водах України російське судно 20:52
Комітет у закордонних справах рекомендує Раді звільнити Клімкіна 20:25
Засідання в Мінську вперше пройшло конструктивно, - Кучма 19:59
Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska
Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300 19:50
Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті висловлювань Порошенка 19:27
більше новин
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Восход Солар спростовує незаконні платежі на пов'язані структури, – заява директора 11:01
Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ 14:35
Нардепи пропонують перенести запуск енергоринку на 9 місяців 11:18
більше новин
Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину 10:52
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство 10:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok