Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт и в нем уже 6 фотографий

Жена Президента Владимира Зеленского Елена Зеленская, которая сегодня стала первой леди Украины после того, как ее муж зачитал присягу и вступил в должность, создала свой официальный аккаунт в социальной сети Instagram, сообщают Українські Новини.

По состоянию на 21:50 на странице Зеленской olenazelenska_official шесть фотографий, все из которых сделаны на инаугурации.

На трех из них она позирует вместе с мужем, один из этих снимков и сам Зеленский опубликовал сегодня утром на своих официальных аккаунтах. На других трех - позирует перед камерами, вероятно, в Мариинском парке.

Переглянути цей допис в Instagram Починаємо... Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 19 Тра 2019 р. о 11:51 PDT

В описании страницы Зеленская написала "The newbie First Lady" (новая первая леди, - ред.).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Тра 2019 р. о 7:31 PDT

На данный момент у нее 296 тыс. подписчиков, число которых стремительно увеличивается, и две сториз - на одной она поправляет галстук новому Президенту, а на второй - делает с ним селфи.

Как сообщали Українські Новини, жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров.

Зеленская заявляла, что хочет остаться вне "информационного поля" и работать в "95 квартале".