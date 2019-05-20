Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт и в нем уже 6 фотографий

Жена Президента Владимира Зеленского Елена Зеленская, которая сегодня стала первой леди Украины после того, как ее муж зачитал присягу и вступил в должность, создала свой официальный аккаунт в социальной сети Instagram, сообщают Українські Новини.\r\nПо состоянию на 21:50 на странице Зеленской olenazelenska_official шесть фотографий, все из которых сделаны на инаугурации.\r\n\r\nНа трех из них она позирует вместе с мужем, один из этих снимков и сам Зеленский опубликовал сегодня утром на своих официальных аккаунтах. На других трех - позирует перед камерами, вероятно, в Мариинском парке.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nПочинаємо...\r\nДопис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 19 Тра 2019 р. о 11:51 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ описании страницы Зеленская написала "The newbie First Lady" (новая первая леди, - ред.).\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Тра 2019 р. о 7:31 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНа данный момент у нее 296 тыс. подписчиков, число которых стремительно увеличивается, и две сториз - на одной она поправляет галстук новому Президенту, а на второй - делает с ним селфи.\r\nКак сообщали Українські Новини, жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров.\r\nЗеленская заявляла, что хочет остаться вне "информационного поля" и работать в "95 квартале".