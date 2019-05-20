подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 мая 2019, понедельник, 22:03 21
Президент 2019-05-20T22:10:37+03:00
Українські Новини
Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт и в нем уже 6 фотографий

Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт и в нем уже 6 фотографий

Владимир и Елена Зеленские. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Владимир и Елена Зеленские. Фото: olenazelenska_official/Instagram

Жена Президента Владимира Зеленского Елена Зеленская, которая сегодня стала первой леди Украины после того, как ее муж зачитал присягу и вступил в должность, создала свой официальный аккаунт в социальной сети Instagram, сообщают Українські Новини.

По состоянию на 21:50 на странице Зеленской olenazelenska_official шесть фотографий, все из которых сделаны на инаугурации.

На трех из них она позирует вместе с мужем, один из этих снимков и сам Зеленский опубликовал сегодня утром на своих официальных аккаунтах. На других трех - позирует перед камерами, вероятно, в Мариинском парке.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Починаємо...

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

В описании страницы Зеленская написала "The newbie First Lady" (новая первая леди, - ред.).

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

На данный момент у нее 296 тыс. подписчиков, число которых стремительно увеличивается, и две сториз - на одной она поправляет галстук новому Президенту, а на второй - делает с ним селфи.

Как сообщали Українські Новини, жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров.

Зеленская заявляла, что хочет остаться вне "информационного поля" и работать в "95 квартале".

Больше новостей о: Первая леди Instagram Владимир Зеленский Елена Зеленская

Архив
Новости
Владимир и Елена Зеленские. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт и в нем уже 6 фотографий 22:03
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Порошенко показал свой новый прозрачный офис 21:34
Призывом к Кабмину подать в отставку Зеленский взял на себя ответственность за все предстоящие угрозы, - Гройсман 21:30
Зеленский заявил, что самостоятельно Украина не может преодолеть российскую агрессию, и попросил помощи у США 21:18
Представитель Кабмина в Раде Денисенко подал в отставку 21:07 Документ
больше новостей
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Место взрыва. Фото: полиция Харьковской области
В Харькове прогремел мощный взрыв, есть жертвы 13:50
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
Арсенал оружия в селе Мостки. Фото: полиция Луганской области
После взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском 11:38
В отдельных областях Украины резко ухудшится погода до опасного уровня, - ГосЧС 10:07 Карта
больше новостей
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Зеленский распускает Раду 10:48
Андрей Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов вернулся в Украину 12:13
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok