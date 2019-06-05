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05 червня 2019, середа, 18:30 4
Політика 2019-06-05T19:00:06+03:00
Українські Новини
До корупційних схем у УАФ може бути причетна людина з оточення Луценка, - ЗМІ

До корупційних схем у УАФ може бути причетна людина з оточення Луценка, - ЗМІ

До можливих зловживань на закупівлі для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, яке розслідує НАБУ, може бути причетна людина, пов'язана з генеральним прокурором Юрієм Луценком. 5 червня обшуки в Будинку футболу НАБУ проводило в кабінетах всього будинку, починаючи з першого поверху, де розташований відділ маркетингу.

Про це "Українській правді" розповіло джерело в Українській асоціації футболу.

Також був проведений обшук і на п'ятому поверсі, де розташовані кабінети керівництва Української асоціації футболу.

За інформацією джерела, слідчі НАБУ в пошуку документів з будівництва та виготовлення штучних полів акцентували свою увагу на діяльності Дениса Морозенко.

Згідно з інформацією УП, Денис Сергійович Морозенко працював у ФФУ з травня 2015 по липень 2018 року на посаді заступника начальника аналітичного відділу Департаменту розвитку. Навіть відома зарплата Денисенка на цей період в ФФУ – 999 272 гривень.

За даними джерела, саме Денисенко був тією людиною, який здійснював контроль за закупівлю газонного покриття біля заводу ФФУ та будівництва футбольних майданчиків за кошти державного бюджету.

Джерело УП стверджує, що призначення Морозенка на посаду ФФУ в 2015 році відбулося за сприяння нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка.

"Вся справа в тому, що Денис Морозенко входить у близьке оточення сина генпрокурора Олександра. Саме він був свідком на весіллі сина Луценка", - сказав співрозмовник УП.

Як повідомляли Українські Новини, під час обшуків у справі про закупівлю штучних футбольних полів правоохоронці вилучили футбольні м'ячі, а також алкоголь.

В 2017 році ГПУ отримала доступ до документів ФФУ у справі про розкрадання державних коштів при закупівлі штучного покриття для футбольних полів.

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