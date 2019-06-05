Підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали показань

Підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика у Київській області поліцейські не давали свідчень.

Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності повідомив директор Держбюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передають Українські Новини.

"До моменту перебування їх у суді і обрання запобіжного заходу ніякого сприяння або наміру співпрацювати не було. Вина не визнана і свідчення не давалися. У суді ними було оголошено про можливе додаткове надання свідчень і розповідь про обставини цієї події. Поки що показань вони не представили", - сказав він.

Також голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що підозрювані правоохоронці не давали показань і не йшли на співпрацю.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські відмовилися здати аналізи на алкоголь.

Тим часом, гвинтівка, з якої був убитий хлопчик під Києвом, не знайдена.