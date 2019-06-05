підписатися на розсилку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 червня 2019, середа, 17:43 33
Судова влада 2019-06-05T17:52:49+03:00
Українські Новини
Підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали показань

Підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали показань

Підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика у Київській області поліцейські не давали свідчень.

Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності повідомив директор Держбюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передають Українські Новини.

"До моменту перебування їх у суді і обрання запобіжного заходу ніякого сприяння або наміру співпрацювати не було. Вина не визнана і свідчення не давалися. У суді ними було оголошено про можливе додаткове надання свідчень і розповідь про обставини цієї події. Поки що показань вони не представили", - сказав він.

Також голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що підозрювані правоохоронці не давали показань і не йшли на співпрацю.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські відмовилися здати аналізи на алкоголь.

Тим часом, гвинтівка, з якої був убитий хлопчик під Києвом, не знайдена.

Більше новин про: смерть дитини Поліцейські Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому

Архів
Новини
Труба прокоментував справи проти Порошенка 19:03
Головний "порохобот" Олешко образився, що його недопустили до праймеріз у новій партії Порошенка 18:33
Комітет з правоохоронної діяльності рекомендує Раді посилити відповідальність за умисне пошкодження телекомунікацій 18:30
До корупційних схем у УАФ може бути причетна людина з оточення Луценка, - ЗМІ 18:30
Столиця придбала 25 швидких, які повністю відповідають вимогам ВООЗ, - Кличко 18:06
більше новин
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Восход Солар спростовує незаконні платежі на пов'язані структури, – заява директора 11:01
Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ 14:35
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Нардепи пропонують перенести запуск енергоринку на 9 місяців 11:18
більше новин
Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину 10:52
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство 10:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok