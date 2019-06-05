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05 червня 2019, середа, 16:48 15
Судова влада 2019-06-05T16:52:45+03:00
Українські Новини
Підозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські відмовилися здати аналізи на алкоголь

Підозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські відмовилися здати аналізи на алкоголь

Поліцейські, підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Київській області, відмовилися здати біозразки і пройти тест на алкогольне сп'яніння.

Про це на засіданні правоохоронного комітету сказав директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передають Українські Новини.

"Так, це відповідає дійсності", - заявив директор ДБР, підтвердивши інформацію, що підозрювані відмовилися здати біозразки і пройти тест на алкогольне сп'яніння.

З огляду на це, правоохоронці змушені виключно шляхом допитів встановлювати, чи були підозрювані в стані алкогольного сп'яніння в момент вбивства.

Також підозрювані відмовилися від дачі показань.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.

Раніше Аваков вимагав терміново передати в суд справу про вбитого поліцейськими хлопчика.

Тим часом, гвинтівка, з якої був убитий хлопчик під Києвом, не знайдена.

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