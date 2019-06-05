Під час першої поїздки в Брюсселі Олена Зеленська одягла біжевий костюм та кеди

Перша леді України, Олена Зеленська, вирушила разом з чоловіком у першу офіційну поїздку в новому статусі в Брюсслель. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, яку вона спеціально створила до дня інавгурації її чоловіка.

Свіжі фото, зроблені під час прогулянки по Брюсселю, демонструють розумний підхід до вибору вбрання з точки зору елегантності та комфорту. Брючний костюм бежевого відтінку, який складався з подовженого піджака і штанів-кюлотов, підкреслює стиль і невимушеність, що також підтверджується білими кросівками і простою білою футболкою на додаток.

Також Олена Зеленська, крім відвідування офіційних заходів, зустрілася з дружинами представників України в Бельгії.

Олена Зеленська покрасувалася в модному вбранні в Брюсселі. Фото: instagram.com/olenazelenska

"Брюссель. Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружину Глави Місії України при НАТО Інну Пристайко і дружину Посла України в Бельгії Тамару Точицкую", — так підписала свіжі фотознімки Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Олена Зеленська заявила про бажання залишитися в "Студії Квартал 95".

Тим часом, Володимир Зеленський під час тренування в спортзалі на велотренажерах дав інтерв'ю журналістам і поділився враженнями про поїздку в Брюссель.