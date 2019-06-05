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05 червня 2019, середа, 13:55 92
Економіка 2019-06-05T13:58:53+03:00
Українські Новини
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення

Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення

Газовий пальник. Фото: прес-служба
Газовий пальник. Фото: прес-служба "Чернігівгаз Збут"

Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.

Це рішення було прийнято на засіданні уряду 5 червня, передають Українські Новини.

Кабмін встановив, що ціна газу в рамках спецзобов’язань з постачання газу населенню і підприємствам ТКЕ (ПСО) прирівнюється до мінімального значення з чотирьох (без ПДВ): середньої ціни вартості імпортного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за результатами газового місяця, що передує місяцю продажу / поставки, яка публікується Мінекономіки; середньозваженою ціною місячного ресурсу газу для газового місяці продажу / поставки за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі до початку цього газового місяця, а також до середньої арифметичної ціни продажу / поставки газу "Нафтогазом" для промспоживачів за умови передоплати до періоду поставки газу, яка діяла в газовому місяці, що передує місяцю продажу / поставки і до ціни за раніше затвердженою формулою постановою уряду від 19 жовтня 2018 року № 867.

Цим рішенням уряд вніс зміни до постанови №293 від 3 квітня 2019 року, яким ціна на газ в рамках ПСО формувалася як середня арифметична ціна газу, за якою "Нафтогаз" пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати в попередньому до місяця постачання в газовому місяці, але не вище, ніж ціна, встановлена ​​Кабінетом Міністрів.

У пояснювальній записці зазначається, що внесені зміни дадуть змогу в рамках ПСО забезпечити можливість зниження ціни продажу / поставки газу НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін створить робочу групу з перевірці формування ціни газу "Нафтогазом".

З 1 червня газ подорожчав на 38 копійок. Також "Нафтогаз" знизив на червень ціни на газ для промспоживачів.

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