Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает всех действующих министров профессионалами, однако с каждым надо познакомиться поближе, чтобы узнать, способны ли они сделать что-то новое для Украины. Об этом он заявил во время интервью "Сниданка с 1+1".\r\n"Думаю, что за эти два месяца до новых выборов и два с половиной до создания нового правительства мы познакомимся ближе. Я уверен, они все профессионалы, но кто из них способен сделать что-то новое для Украины, потому что здесь нужны уже не шаги, а прыжки", - отметил президент.\r\nНа вопрос относительно исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун Зеленский сообщил, что к ней относятся "по-разному".\r\n"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Зеленский.\r\n\r\nНапомним, что ранее Владимир Зеленский публично поддержал Ульяну Супрун.\r\nА позже Зеленский раскритиковал медреформу Супрун.\r\nДа и Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского.