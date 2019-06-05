Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает всех действующих министров профессионалами, однако с каждым надо познакомиться поближе, чтобы узнать, способны ли они сделать что-то новое для Украины. Об этом он заявил во время интервью "Сниданка с 1+1".

"Думаю, что за эти два месяца до новых выборов и два с половиной до создания нового правительства мы познакомимся ближе. Я уверен, они все профессионалы, но кто из них способен сделать что-то новое для Украины, потому что здесь нужны уже не шаги, а прыжки", - отметил президент.

На вопрос относительно исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун Зеленский сообщил, что к ней относятся "по-разному".

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский публично поддержал Ульяну Супрун.

А позже Зеленский раскритиковал медреформу Супрун.

Да и Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского.