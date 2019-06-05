подписаться на рассылку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 июня 2019, среда, 11:26 36
Политика 2019-06-05T11:27:03+03:00
Українські Новини
Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун

Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает всех действующих министров профессионалами, однако с каждым надо познакомиться поближе, чтобы узнать, способны ли они сделать что-то новое для Украины. Об этом он заявил во время интервью "Сниданка с 1+1".

"Думаю, что за эти два месяца до новых выборов и два с половиной до создания нового правительства мы познакомимся ближе. Я уверен, они все профессионалы, но кто из них способен сделать что-то новое для Украины, потому что здесь нужны уже не шаги, а прыжки", - отметил президент.

На вопрос относительно исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун Зеленский сообщил, что к ней относятся "по-разному".

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский публично поддержал Ульяну Супрун.

А позже Зеленский раскритиковал медреформу Супрун.

Да и Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского.

Больше новостей о: Ульяна Супрун Владимир Зеленский

Архив
Новости
Князев не намерен подавать в отставку, - источник 11:35
Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун 11:26
В Украинской ассоциации футбола проводит обыски НАБУ 11:21
Офицер запаса, сотрудник СБУ и 3 пограничника: раскрыта сеть информаторов ФСБ России среди украинских правоохранителей 11:18
Депутат Домбровский решил провести энергетическую контрреволюцию, - Бузаров 11:05
больше новостей
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 18:43
Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org
Мимо Земли пролетел двойной астероид 20:29
Кабмин уволил 2 членов набсовета "Укрзализныци" 11:52
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Зеленский провел брифинг без 50 журналистов, ожидавших в очереди 15:04
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной процедуре, - глава КДКА Киева Орлов 12:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok