Російські військові обстріляли з мінометів мечеть у Донецьку, 4 міни потрапили в купол

Після загибелі українського військового на Донбасі, Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що російські військові 4 червня обстріляли з мінометів мечеть в Донецьку.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

Зазначається, що 4 червня за інформацією, отриманою від Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі, збройні формування Російської Федерації в Донецькій області звинуватили Збройні сили України в обстрілі мечеті в Донецьку.

Обстріляна мечеть у Донецьку. Фото: "Новости Донбасса"

СЦКК заявляє, що ВСУ не здійснювали обстрілів, оскільки 2 червня дали гарантії ОБСЄ про дотримання режиму припинення вогню для виконання представникам моніторингової місії своїх завдань поблизу місця розташування зазначеної мечеті.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися прямого наказу про режим припинення вогню.

Слід від міни. Фото: "Новости Донбасса"

За даними української сторони СЦКК, 4 червня у напрямку Донецька обстрілів позицій ВСУ не було, відповідно українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

Аналізуючи заявлений напрямок стрільби і реальну відстань від мечеті до найближчих позицій українських військ, яке становить 5,5 км, а також максимальну дальність стрільби міномета калібру 82 мм (4 км) й існуюче розсіювання під час стрільби, СЦКК робить висновок про те, що потрапити 4 мінами в купол мечеті технічно неможливо.

"З огляду на зухвалість окупантів, є підстави стверджувати, що черговий обстріл було завчасно сплановано, коли в мечеті було багато людей. В результаті чого напрошується висновок, що окупаційна адміністрація РФ черговий раз намагалася дискредитувати ЗС України перед народом Донбасу і мусульманської його частини зокрема" , - сказано в ньому.

Мусульмани біля обстріляної мечеті. Фото: "Комсомольская правда"

Цей факт зайвий раз підтверджує провокаційні дії з боку збройних формувань РФ, спрямовані в першу чергу проти мирних громадян з метою подальшого загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

4 червня російськи ЗМІ повідомили про обстріл мечеті в Донецьку українськими військовими.

За їхніми даними, 4 міни потрапили в купол мечеті.

Жертв і постраждалих немає.

Обстріляна мечеть у Донецьку.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів а також обстріляли дотла спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.