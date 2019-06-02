На Донбассе боевики обстреляли дома мирных жителей

30 мая, в зоне ООС боевики обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Веселое (Донецкая область). Об этом сообщает штаб ООС.

"Так, 31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Свободному, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным штаба, представители Миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

Так, сообщается, что данные повреждения возникли в результате недавнего разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс"), выпущенной с западного направления.

Также наблюдатели видели пожилого мужчину с бинтовыми повязками на левой ноге, левой руке и спине; он представился жителем указанного дома. По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, который произошел во дворе его дома.

Схема: штаб ООС/Фейсбук

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