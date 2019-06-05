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05 червня 2019, середа, 11:03 47
Політика 2019-06-05T14:45:05+03:00
Українські Новини
Зеленський передумав і не візьме Хомчака на переговори в Мінськ

Зеленський передумав і не візьме Хомчака на переговори в Мінськ

Президент Володимир Зеленський вважає передчасним участь начальника Генерального штабу Збройних сил - головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі).

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента, передають Українські Новини.

"Після додаткових консультацій Президент України прийняв рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську поки передчасна", - сказано в ньому.

У середу в Мінську (Білорусь) українську частину підгрупи ТКГ з питань безпеки представлятиме заступник командувача Операцією об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бендар.

Хомчак, у свою чергу, й надалі братиме участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації в ТКГ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що завтра на засіданні ТКГ буде присутній начальник Генштабу Хомчак.

Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

Кучма став головою української частини ТКГ на переговорах у Мінську.

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