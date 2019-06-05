Зеленський передумав і не візьме Хомчака на переговори в Мінськ

Президент Володимир Зеленський вважає передчасним участь начальника Генерального штабу Збройних сил - головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі).\r\nПро це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента, передають Українські Новини.\r\n"Після додаткових консультацій Президент України прийняв рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську поки передчасна", - сказано в ньому.\r\nУ середу в Мінську (Білорусь) українську частину підгрупи ТКГ з питань безпеки представлятиме заступник командувача Операцією об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бендар.\r\nХомчак, у свою чергу, й надалі братиме участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації в ТКГ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що завтра на засіданні ТКГ буде присутній начальник Генштабу Хомчак.\r\nЗеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".\r\nКучма став головою української частини ТКГ на переговорах у Мінську.