Зеленський передумав і не візьме Хомчака на переговори в Мінськ

Президент Володимир Зеленський вважає передчасним участь начальника Генерального штабу Збройних сил - головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі).

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента, передають Українські Новини.

"Після додаткових консультацій Президент України прийняв рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську поки передчасна", - сказано в ньому.

У середу в Мінську (Білорусь) українську частину підгрупи ТКГ з питань безпеки представлятиме заступник командувача Операцією об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бендар.

Хомчак, у свою чергу, й надалі братиме участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації в ТКГ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що завтра на засіданні ТКГ буде присутній начальник Генштабу Хомчак.

Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

Кучма став головою української частини ТКГ на переговорах у Мінську.