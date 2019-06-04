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04 июня 2019, вторник, 20:05 30
Политика 2019-06-04T20:06:08+03:00
Українські Новини
Завтра на заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Хомчак, - Зеленский

Завтра на заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Хомчак, - Зеленский

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчан будет присутствовать на заседании трехсторонней контактной группы 5 июня. Об этом во время поездки в Брюссель заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляцию вел "112 Украина".

"Начальник Генштаба будет работать по нашей украинской доктрине, согласно своей работе. Завтра у нас состоится первая встреча в минском формате, он будет там находиться кстати. Там будут определенные предложения по поводу возвращения в Минск. Первые шаги - прекращение огня, мы хотим это закончить, обмен пленных и очень много пунктов", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что украинская сторона в ТКГ будет работать в гуманитарном направлении.

"Согласно нашим договоренностям с головой ТКГ в Минске Леонидом Кучмой, мы будем мощно работать в гуманитарном направлени, мы хотим построить в ближайшее время мост, который будет находиться в Станице Луганской, внедрить туда возможность помощи людям, в социальной миссии (работать), также есть решение по поводу экономического направления", – добавил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Кучма стал главой украинской части ТКГ на переговорах в Минске.

Кучма намерен инициировать на заседании ТКГ перемирие на Донбассе на время уборки урожая.

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