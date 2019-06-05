Долар і євро подорожчали в обмінниках у середу

Після того, як після різкого падіння долар і євро злетіли в обмінниках, курс продажу готівкового долара підвищився на 1,3 коп. до 27,1942 UAH\/USD, купівлі знизився на 0,52 коп. до 26,7964 UAH\/USD\r\nУ середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 4 червня на 1,3 коп. до 27,1942 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,52 коп. до 26,7964 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 9,26 коп. до 30,0097 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 10,57 коп. до 30,6406 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,7964\r\n27,1942\r\n30,0097\r\n30,6406\r\n3,73\r\n4,27\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n27,0000\r\n27,5000\r\n30,4500\r\n30,9500\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,3000\r\n27,0000\r\n29,0000\r\n30,3300\r\n3,00\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню в середу.\r\nТакож Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.