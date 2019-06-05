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05 червня 2019, середа, 10:35 11
Фінанси 2019-06-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро подорожчали в обмінниках у середу

Долар і євро подорожчали в обмінниках у середу

Гроші. Фото: НАБУ
Гроші. Фото: НАБУ

Після того, як після різкого падіння долар і євро злетіли в обмінниках, курс продажу готівкового долара підвищився на 1,3 коп. до 27,1942 UAH/USD, купівлі знизився на 0,52 коп. до 26,7964 UAH/USD

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 4 червня на 1,3 коп. до 27,1942 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,52 коп. до 26,7964 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 9,26 коп. до 30,0097 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 10,57 коп. до 30,6406 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,7964 27,1942 30,0097 30,6406 3,73 4,27
Максимальний 27,0000 27,5000 30,4500 30,9500 4,05 5,00
Мінімальний 26,3000 27,0000 29,0000 30,3300 3,00 4,07

Як повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню в середу.

Також Світовий банк повідомив, що зростання економіки в Україні сповільнилося, а Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.

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