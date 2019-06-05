підписатися на розсилку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 червня 2019, середа, 09:49 24
Силові структури 2019-06-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
Військовий загинув під обстрілом з гранатометів у середу

Військовий загинув під обстрілом з гранатометів у середу

ООС.
ООС.

У той час, як на фронті загинули двоє військових, а ще троє поранені, ще один військовослужбовець загинув у середу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) внаслідок обстрілів бойовиками позицій українських захисників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил... Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в ньому.

Обстріли було здійснено в середу з ручних протитанкових гранатометів біля Талаківці, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі Водяного, з автоматичної стрілецької та снайперської зброї - поблизу Золотого-1.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів.

Раніше окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС загиблий військовий обстріли на Донбасі

Архів
Новини
Росія повинна виплатити компенсацію кожному українцю, - Данилюк 12:10
Російські військові обстріляли з мінометів мечеть у Донецьку, 4 міни потрапили в купол 12:09
Представники бізнесу розповіли про ефект реформи екоподатку, - ЗМІ 12:01
Стратегія управління держборгом України до 2022 затверджена Кабміном 11:43
Князєв не має наміру подавати у відставку, - джерело 11:35
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед залишенням "радикалів" 18:45
Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 18:43
Вільний ринок електроенергії загрожує Коломойському мільярдними втратами, – Мустафа Найем 14:56
Завтра Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром 15:01
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину 10:52
Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 18:43
Зеленський призначив Веніславського своїм представником у КС 15:32
Справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство 10:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok