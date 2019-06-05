Військовий загинув під обстрілом з гранатометів у середу

У той час, як на фронті загинули двоє військових, а ще троє поранені, ще один військовослужбовець загинув у середу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) внаслідок обстрілів бойовиками позицій українських захисників.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.\r\n"З початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил... Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в ньому.\r\nОбстріли було здійснено в середу з ручних протитанкових гранатометів біля Талаківці, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі Водяного, з автоматичної стрілецької та снайперської зброї - поблизу Золотого-1.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів.\r\nРаніше окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.