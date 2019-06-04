Зеленский высказался о дефолте и заявил, что это слухи и продуманные акции

Президент Владимир Зеленский, который пребывает с визитом в Брюсселе, считает слухи о дефолте в Украине продуманными акциями, которые не соответствуют официальной позиции Президента.

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал Президент.

Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Как сообщали Українськi Новини, 4-5 июня Зеленский пребывает с визитом в Брюсселе для встреч с руководством Европейского Союза и НАТО.

А вот олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.