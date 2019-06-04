Зеленский высказался о дефолте и заявил, что это слухи и продуманные акции

Президент Владимир Зеленский, который пребывает с визитом в Брюсселе, считает слухи о дефолте в Украине продуманными акциями, которые не соответствуют официальной позиции Президента.\r\nОб этом говорится в сообщении Администрации Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал Президент.\r\nОб этом он заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 4-5 июня Зеленский пребывает с визитом в Брюсселе для встреч с руководством Европейского Союза и НАТО.\r\nА вот олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.