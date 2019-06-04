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04 червня 2019, вівторок, 20:47 52
Зовнішня політика 2019-06-04T22:45:02+03:00
Українські Новини
НАТО виділило на підтримку України €40 млн

НАТО виділило на підтримку України €40 млн

Україна-НАТО. Фото: twNATOinUkraine/twitter
Україна-НАТО. Фото: twNATOinUkraine/twitter

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг під час спільної прес-конференції з Президентом Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у Брюсселі (Бельгія) заявив, що на підтримку України в різних областях виділено більше 40 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зокрема гроші були виділені на кібербезпеку і медичну реабілітацію.

Столтенберг також привітав адаптацію українського законодавства до стандартів НАТО і запевнив Зеленського у подальшій підтримці України в цій сфері.

"Пане Президенте, у Вас є потужний мандат на впровадження ключових реформ. Реформ, життєво необхідних для безпеки і процвітання всіх українців, а також наближення України до НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Зеленський у свою чергу заявив, що Україна повинна сконцентруватися на проведенні внутрішніх реформ, які будуть наближати її до НАТО.

Він підкреслив, що в Україні повинні реалізовуватися положення закону про національну безпеку, реформа СБУ, розвідувальних органів, оборонно-промислового комплексу, а також забезпечення демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони.

Як повідомляли Українські Новини, Столтенберг вітав прихильність вирішення конфлікту мирним способом і запевнив, що НАТО буде продовжувати надавати підтримку Україні, в тому числі на шляху досягнення стандартів Альянсу.

Також у НАТО хочуть розширити військову підтримку України.

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