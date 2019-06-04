Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но есть одно "но"

Президент Владимир Зеленский заявил, что он и его команда "готовы к переговорам с Россией и выполнению "минских договоренностей", но мы должны защищаться, и НАТО - наш приоритет", при этом 23 мая Зеленский заявлял, что переговоров с Россией не будет

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в ходе визита в Брюссель (Бельгия), передают Українськi Новини.

"Стратегический курс Украины на полномасштабное членство в НАТО, который закреплен в Конституции страны, остается неизменным. Это приоритет нашей внешней политики... Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы внедрить "минские договоренности, но мы должны сначала иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - заявил Зеленский.

Зеленский также выразил надежду на то, что в будущем партнерство Украины с НАТО превратится в полноценное членство.

В свою очередь Столтенберг приветствовал приверженность разрешению конфликта мирным способом и заверил, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе на пути достижения стандартов Альянса.

"НАТО придерживается "политики открытых дверей" и принципа, что любая нация имеет право определять свой путь. Это касается и Украины. Мы уважаем страны, которые решили двигаться к членству и мы оценим, когда и как они смогут стать членами и достичь стандартов НАТО", - сказал он.

Перед встречей со СМИ собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, в том числе решение РФ упростить получение российского гражданства жителями оккупированных территорий Украины.

"Это последний пример очередной попытки России дестабилизировать восточную Украину и это шаг в неправильном направлении... НАТО будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины. Мы не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Черного моря. Мы приветствует решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна отпустить украинских моряков. Россия должна выполнять свои международные обязательства", - сказал Столтенберг.

Как сообщали Українськi Новини, 4-5 июня Зеленский пребывает с визитом в Брюсселе для встреч с руководством Европейского Союза и НАТО.

При этом глава АП Зеленского выступает за переговоры с Россией.

Ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным.