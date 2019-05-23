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23 мая 2019, четверг, 09:50 992
Внешняя политика 2019-05-23T09:50:24+03:00
Українські Новини
В НАТО хотят расширить военную поддержку Украины

В НАТО хотят расширить военную поддержку Украины

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что военная поддержка Украины будет расширена. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, пишет 24 канал.

Так, по словам Уолтерса, речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", - заявил он.

Кроме того, председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ расположение к дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

Генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс стал новым главнокомандующим НАТО в Европе 3 мая. До этого он был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке.

Как сообщали Українські Новини, немецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу.

Ранее Порошенко утвердил годовую нацпрограмму сотрудничества с НАТО.

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