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04 червня 2019, вівторок, 16:15 11
Суспільство 2019-06-04T16:45:01+03:00
Українські Новини
Через спеку у Києві обмежили рух вантажівок

Через спеку у Києві обмежили рух вантажівок

Комунальна корпорація "Київавтодор" через спеку ввела обмеження руху з 10:00 до 22:00 на вулицях Києва для важких транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш як 7 тонн.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Київської міської державної адміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Такі обмеження вводяться в період, коли температура повітря перевищує + 28 °С.

КМДА повідомляє, що поліція Києва контролюватиме дотримання водіями вантажівок зазначеного обмеження руху.

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить всіх перевізників враховувати зазначену інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, на Київ насувається потужна гроза з небезпечним поривчастим вітром.

Тим часом весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, а на Закарпатті затоплено будинки, села і теплиці з урожаєм. Також на Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі.

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