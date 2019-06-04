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04 червня 2019, вівторок, 13:35 24
Силові структури 2019-06-04T17:15:03+03:00
Українські Новини
Заступник міністра оборони Павловський вирішив звільнитися

Заступник міністра оборони Павловський вирішив звільнитися

Ігор Павловський Фото: 112.ua
Ігор Павловський Фото: 112.ua

Заступник міністра оборони Ігор Павловський вирішив звільнитися.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"На виконання вимог закону "Про національну безпеку України", указу Президента "Про Стратегічному оборонному бюлетені України", де визначено принципи впровадження демократичного цивільного контролю над Збройними силами України, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка.

Раніше Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженко.

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