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04 червня 2019, вівторок, 13:41 6
Життя 2019-06-04T13:45:02+03:00
Українські Новини
Грози зі шквалами і спека: прогноз погоди в Україні на середу

Грози зі шквалами і спека: прогноз погоди в Україні на середу

Літо.
Літо.

5 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, гроза, вдень місцями істотний дощ, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень дощ, місцями істотний дощ, грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +24...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

4 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, початок літа супроводжується зливами, грозами та шквалами.

Раніше українців попередили про різке погіршення погоди і про підйом рівня води в річках Прикарпаття.

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