Грози зі шквалами і спека: прогноз погоди в Україні на середу

5 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +21...+28 градусів.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.\r\nУ Моршині місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Трускавці місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, дощ, гроза, вдень місцями істотний дощ, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень дощ, місцями істотний дощ, грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +24...+31 градус.\r\nУ Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n4 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, початок літа супроводжується зливами, грозами та шквалами.\r\nРаніше українців попередили про різке погіршення погоди і про підйом рівня води в річках Прикарпаття.