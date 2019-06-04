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  • Іспити в адвокатуру у тих, хто помилково пройшов нелегітимну кваліфкомісію, ми розглядаємо за прискореною процедурою, - голова КДКА Києва Орлов
04 червня 2019, вівторок, 12:03 27
Судова влада 2019-06-04T13:45:02+03:00
Українські Новини
Іспити в адвокатуру у тих, хто помилково пройшов нелегітимну кваліфкомісію, ми розглядаємо за прискореною проц

Іспити в адвокатуру у тих, хто помилково пройшов нелегітимну кваліфкомісію, ми розглядаємо за прискореною процедурою, - голова КДКА Києва Орлов

Голова Кваліфіковано-дисциплінарної комісії адвокатури столиці Ігор Орлов роз'яснив процедуру законного отримання адвокатських посвідчень у Києві.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "Юридична практика", передають Українські Новини.

"Близько 20% від загальної кількості заяв до Кваліфкомісії адвокатури ми отримуємо від тих, хто «невдало» звернувся до нелегітимної комісії і в результаті отримав непідтверджені документи.  Процедура іспиту для них та ж. Але, розуміючи, що у таких кандидатів вже можуть бути клієнти, справи, ми йдемо їм назустріч і розглядаємо заяви за прискореною процедурою, призначаємо їм іспити в найкоротші терміни", - сказав він.

За його словами, паралельно робота по роз'ясненню ситуації в адвокатському самоврядуванні Києва ведеться і за допомогою офіційної комунікації з органами влади, правоохоронними органами та через канали комунікації в юридичному співтоваристві.

"Ми більше кого-небудь зацікавлені в тому, щоб у Києві припинилася роздача підроблених адвокатських свідоцтв. Легкість, з якою це робиться, дискредитує професію", - зазначив Орлов.

Він роз'яснив, що для легального отримання адвокатського свідоцтва необхідно здати іспит та пройти стажування в повноважних організаціях.

"Якщо у адвоката підтверджені легальні документи, його профайл відображається в ЄРАУ. На жаль, іноді виходить так, що люди проходять всі етапи допуску в професію в нелегітимних організаціях і розуміють, що помилилися тільки після відмови у підтвердженні відомостей до ЄРАУ. Навколо цього багато спекуляцій, але реєстр єдиний. Немає жодних альтернативних реєстрів адвокатів Києва, ніяких сайтів з реєстрів адвокатів, крім офіційного сайту Національної асоціації адвокатів України. Той, хто пройшов законну процедуру іспиту та стажування, включається до ЄРАУ без проблем і може працювати", - підкреслив голова КДКА Києва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявив, що сотні людей стали жертвами аферистів і отримали підроблені свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

Рада адвокатів Києва звернулася до глави АП Богдана щодо повноважності органів адвокатського самоврядування в столиці.

Раніше, глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що припиняє свою адвокатську діяльність.

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