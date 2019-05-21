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21 травня 2019, вівторок, 22:27 11
Президент 2019-05-21T23:15:02+03:00
Українські Новини
Богдан призупиняє адвокатську діяльність

Богдан призупиняє адвокатську діяльність

Андрій Богдан. Фото: Андрій Богдан/Facebook
Андрій Богдан. Фото: Андрій Богдан/Facebook

Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112", передають Українські Новини.

З його слів, професія адвоката передбачає роботу з різними клієнтами.

"Я професійний адвокат, і присутні тут  люди можуть засвідчити, що я був адвокатом дуже багатьох політиків у всіх таборах, які були представлені тут, і дійсно я був адвокатом певного бізнес-крила, певного олігарха, проте з моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію", - повідомив Богдан.

Він заявив, що міжнародна практика передбачає цю процедуру.

Як повідомляли Українські Новини, олігарх Ігор Коломойський прогнозував, що главою АП Зеленського може стати Богдан.

Богдан раніше пояснив, чому з усієї команди Зеленського його особистість обговорюється найбільше.

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