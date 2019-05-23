Рада адвокатів Києва звернулася до Богдана з приводу повноважних органів адвокатського самоврядування столиці

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко поінформував Адміністрацію Президента про повноважні органи адвокатського самоврядування столиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НААУ, передають Українські Новини.

Лист Рябенка на адресу глави АП Андрія Богдана направлено 23 травня.

У листі повідомлено, що напередодні до Ради адвокатів Києва надійшла нотаріальна заява Андрія Богдана про зупинення адвокатської діяльності.

На підставі цієї заяви адміністратори ЄРАУ першого рівня у Раді адвокатів Києва внесли відповідні зміни до профайлу адвоката Богдана в ЄРАУ.

Ці зміни підтверджені адміністраторами другого рівня у Раді адвокатів України.

Петро Рябенко наголошує на тому, що органами адвокатського самоврядування у Києві є Рада адвокатів України та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів м. Києва, а керівництво органів адвокатського самоврядування обрано на конференції адвокатів столиці у серпні-жовтні 2016 року.

Водночас, у листі Рябенко звертає увагу на діяльність групи осіб, які привласнили повноваження органів адвокатського самоврядування у незаконний спосіб та видають себе та створені ними організації за самоврядні органи адвокатури.

"Проте, з 2016 року групою осіб вчиняються систематичні дії з порушення закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Правил адвокатської етики, рішень органів адвокатського самоврядування. Такі їхні дії спрямовані на дискредитацію Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів Києва, так і на привласнення повноважень органів адвокатського самоврядування. Зокрема, цими особами підтримується так званий Реєстр адвокатів Києва, який не має жодного офіційного статусу, стосовно чого Головним слідчим управлінням Національної поліції України внесено відомості до ЄРДР, а також порушені дисциплінарні провадження у регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних палатах адвокатури", - ідеться у листі до АП.

У зв'язку з цим Рябенко наголошує, що з будь-яких питань функціонування органів адвокатського самоврядування в Києві необхідно звертатися за адресою вул. Борисоглібська, 3.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст заявив, що не може оскаржити призначення люстрированного Богдана главою АП.

Раніше, глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що припиняє свою адвокатську діяльність.

Президент Володимир Зеленський призначив адвоката Богдана главою АП.