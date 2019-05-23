підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 17:00 14
Судова влада 2019-05-23T17:30:02+03:00
Українські Новини
Рада адвокатів Києва звернулася до Богдана з приводу повноважних органів адвокатського самоврядування столиці

Рада адвокатів Києва звернулася до Богдана з приводу повноважних органів адвокатського самоврядування столиці

Андрій Богдан
Андрій Богдан

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко поінформував Адміністрацію Президента про повноважні органи адвокатського самоврядування столиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НААУ, передають Українські Новини.

Лист Рябенка на адресу глави АП Андрія Богдана направлено 23 травня.

У листі повідомлено, що напередодні до Ради адвокатів Києва надійшла нотаріальна заява Андрія Богдана про зупинення адвокатської діяльності.

На підставі цієї заяви адміністратори ЄРАУ першого рівня у Раді адвокатів Києва внесли відповідні зміни до профайлу адвоката Богдана в ЄРАУ.

Ці зміни підтверджені адміністраторами другого рівня у Раді адвокатів України.

Петро Рябенко наголошує на тому, що органами адвокатського самоврядування у Києві є Рада адвокатів України та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів м. Києва, а керівництво органів адвокатського самоврядування обрано на конференції адвокатів столиці у серпні-жовтні 2016 року.

Водночас, у листі Рябенко звертає увагу на діяльність групи осіб, які привласнили повноваження органів адвокатського самоврядування у незаконний спосіб та видають себе та створені ними організації за самоврядні органи адвокатури.

"Проте, з 2016 року групою осіб вчиняються систематичні дії з порушення закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Правил адвокатської етики, рішень органів адвокатського самоврядування. Такі їхні дії спрямовані на дискредитацію Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів Києва, так і на привласнення повноважень органів адвокатського самоврядування. Зокрема, цими особами підтримується так званий Реєстр адвокатів Києва, який не має жодного офіційного статусу, стосовно чого Головним слідчим управлінням Національної поліції України внесено відомості до ЄРДР, а також порушені дисциплінарні провадження у регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних палатах адвокатури", - ідеться у листі до АП.

У зв'язку з цим Рябенко наголошує, що з будь-яких питань функціонування органів адвокатського самоврядування в Києві необхідно звертатися за адресою вул. Борисоглібська, 3.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст заявив, що не може оскаржити призначення люстрированного Богдана главою АП.

Раніше, глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що припиняє свою адвокатську діяльність.

Президент Володимир Зеленський призначив адвоката Богдана главою АП.

Більше новин про: НААУ Адміністрація Президента України Богдан Андрій Глава АП Петро Рябенко Рада адвокатів Києва

Архів
Новини
В аеропорту "Київ" відкрився оновлений термінал А 17:51
Для виконання плану закачування газу "Нафтогазу" потрібен $1 млрд 17:50
У Чернівцях віруючі УПЦ вийшли на хресну ходу і молитовне стояння біля обладміністрації 17:35
Портнов просить ДБР відкрити справу про відмивання Порошенком коштів через офшори 17:35
Зеленський запропонував придумати стартап "без рамок" для Адміністрації Президента 17:31
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok